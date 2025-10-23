В Евросовете отметили, что под санкции попал сектор российского СПГ

Председатель Евросовета Антониу Кошта на пресс-подходе перед встречей лидеров стран ЕС заявил, что 19-й пакет антироссийских санкций включает ограничения в отношении российского сжиженного природного газа (СПГ).

«19-й пакет включал СПГ», — поделился Кошта.

23 октября агентство Reuters сообщило, что Европейский союз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России.

Евросоюз внес в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

23 октября США также ввели новые санкции против российских нефтяных компаний. Новые антироссийские рестрикции Соединенных Штатов затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл».

В заявлении минфина страны говорится, что «Роснефть» и «Лукойл» включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.

Ранее глава минфина США анонсировал усиление санкций против России.