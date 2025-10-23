В США сомневаются в эффективности новых санкций Трампа против России

Ряд экспертов в США предупреждает, что новые санкции против России в нефтяном секторе могут оказаться малоэффективными. Об этом сообщает Bloomberg.

«Украина приветствовала этот шаг, но его влияние на планы Путина относительно войны неясно, и некоторые эксперты предупреждают, что санкции в конечном итоге могут оказаться менее эффективными, чем надеется Трамп», — пишет агентство.

Как отмечается в материале, при этом решение Вашингтона о санкционном давлении на Москву знаменует собой «изменение политики Запада в отношении российской нефти».

23 октября американский президент Дональд Трамп объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

