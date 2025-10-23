КГБ Беборуссии: в ЕС готовят «освободительную» армию на 15 тыс. человек

На территории стран Евросоюза политические оппоненты белорусских властей готовят так называемую освободительную армию, в которой будет до 15 тыс. человек. Об этом на Третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму рассказал первый зампредседателя Комитета государственной безопасности Белоруссии Сергей Теребов, передает ТАСС.

По его словам, подготовка противником силового компонента для захвата власти в Белоруссии несет существенные риски для национальной безопасности страны. В первую очередь, это касается создания так называемой белорусской освободительной армии на территории Евросоюза.

«По замыслам оппонентов власти она должна быть сформирована по стандартам НАТО и состоять из трех бригад общей численностью от 9 тыс. до 15 тыс. человек», — сказал он.

30 сентября руководители стран ЕС обсудили потенциальную смену внешнеполитической стратегии в отношении Белоруссии. По их словам, за пять лет политика давления на Минск не достигла заявленных целей.

Ранее Лукашенко заявил, что у европейских лидеров статус «ниже плинтуса».