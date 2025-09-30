В ЕС обсуждают смену политики в отношении Белоруссии

Руководители стран ЕС обсуждают потенциальную смену внешнеполитической стратегии в отношении Белоруссии. Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

Сообщается, что в Брюсселе проходят предварительные консультации по поводу целесообразности дальнейшей политики изоляции Минска.

«Максимальное давление [на Белоруссию] не сработало. После пяти лет изоляции мы не достигли заявленных целей. Белоруссия сблизилась с Россией», — отметил один из дипломатов ЕС. В то же время он подчеркнул, что «сближение с Лукашенко имеет свои пределы».

30 сентября посол Словакии в Минске Йозеф Мигаш заявил, что после почти пятилетнего перерыва его страна возобновляет взаимодействие с Белоруссией. Он подчеркнул, что санкции являются серьезным препятствием в этом процессе, затрагивая все области, включая торговлю, экономику, туризм и контакты между людьми. Мигаш высказался за скорейшее прекращение ограничительных мер.

Ранее Лукашенко рассказал, как Белоруссию хотели поставить на колени.