В Кремле сообщили о рабочих планах Путина на 23 октября

В Кремле рассказали о рабочих планах президента России Владимира Путина на четверг, 23 октября.

Согласно официальным данным, глава государства примет участие в заседании Совета при президенте РФ по государственной демографической и семейной политике.

Кроме того, Путин планирует участие в съезде Русского географического общества, а также в заседании Попечительского совета РГО. Все мероприятия проходят в рамках запланированных рабочих встреч президента.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште. По словам Трампа, ему «показалось это неправильным».

21 октября CNN сообщил, что после состоявшегося накануне разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио американские чиновники пришли к выводу, что позиция России за прошедшее время почти не изменилась и по-прежнему остается в рамках ее первоначальных «максималистских требований».

Ранее в Польше назвали причину отмены встречи Путина и Трампа.