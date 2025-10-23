На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли мотивы Трампа по Украине: «Не хочет выглядеть неудачником»

Экс-советник Болтон: Трамп не будет поддерживать Киев и надеется на помощь Путина
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп никогда не встанет на сторону Украины и надеется на помощь «своего друга» и российского лидера Владимира Путина в разрешении конфликта. Его слова приводит The Times.

По словам эксперта, если Трамп решит, что не сможет достичь мирного соглашения или прекращения огня на Украине, которое позволит заполучить в следующем году Нобелевскую премию мира, то он просто выйдет из процесса.

Президент США «ни при каких условиях» не станет поддерживать Украину, считает Болтон.

«Он все еще думает, что его друг Владимир Путин сможет прийти ему на помощь. На самом деле он хочет выйти [из конфликта], но не выглядеть при этом неудачником», — заявил Болтон.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что Киев не получил необходимых решений в ходе визита Владимира Зеленского на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтон, в том числе из-за его беседы с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее Столтенберг придумал, как завершить конфликт на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами