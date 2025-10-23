В США раскрыли мотивы Трампа по Украине: «Не хочет выглядеть неудачником»

Экс-советник Болтон: Трамп не будет поддерживать Киев и надеется на помощь Путина

Бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп никогда не встанет на сторону Украины и надеется на помощь «своего друга» и российского лидера Владимира Путина в разрешении конфликта. Его слова приводит The Times.

По словам эксперта, если Трамп решит, что не сможет достичь мирного соглашения или прекращения огня на Украине, которое позволит заполучить в следующем году Нобелевскую премию мира, то он просто выйдет из процесса.

Президент США «ни при каких условиях» не станет поддерживать Украину, считает Болтон.

«Он все еще думает, что его друг Владимир Путин сможет прийти ему на помощь. На самом деле он хочет выйти [из конфликта], но не выглядеть при этом неудачником», — заявил Болтон.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что Киев не получил необходимых решений в ходе визита Владимира Зеленского на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтон, в том числе из-за его беседы с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее Столтенберг придумал, как завершить конфликт на Украине.