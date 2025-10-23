Ермак анонсировал усиление ударов по России

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что удары ВСУ по территории России будут усиливаться. Его слова приводит издание «РБК-Украина».

«Мы отвечали и продолжим отвечать. Удары по агрессору будут усиливаться. Давайте смотреть на результаты, а не обсуждать подготовку к этим ударам. Больше я ничего комментировать не могу», — сказал Ермак.

До этого глава украинского МИД Андрей Сибига, выступая на Форуме по безопасности в Варшаве, призвал западные страны признать, что Россия находится в состоянии войны с трансатлантическим сообществом. По его словам, Россия «должна четко отдавать себе отчет, что на сегодня и в будущем не будет ни одного безопасного для них места» и что «украинское оружие и украинская армия достанут любые военные объекты на их территории».

В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков назвал не новым заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о том, что украинские ракеты могут достать любые военные объекты на российской территории.

Ранее Зеленский призвал обеспечить «критические проблемы» руководству России.