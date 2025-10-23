На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ермак анонсировал усиление ударов по России

Глава ОП Ермак заявил, что удары по территории России будут усиливаться
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что удары ВСУ по территории России будут усиливаться. Его слова приводит издание «РБК-Украина».

«Мы отвечали и продолжим отвечать. Удары по агрессору будут усиливаться. Давайте смотреть на результаты, а не обсуждать подготовку к этим ударам. Больше я ничего комментировать не могу», — сказал Ермак.

До этого глава украинского МИД Андрей Сибига, выступая на Форуме по безопасности в Варшаве, призвал западные страны признать, что Россия находится в состоянии войны с трансатлантическим сообществом. По его словам, Россия «должна четко отдавать себе отчет, что на сегодня и в будущем не будет ни одного безопасного для них места» и что «украинское оружие и украинская армия достанут любые военные объекты на их территории».

В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков назвал не новым заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о том, что украинские ракеты могут достать любые военные объекты на российской территории.

Ранее Зеленский призвал обеспечить «критические проблемы» руководству России.

