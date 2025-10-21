Зеленский анонсировал новое оборонное соглашение Украины с европейскими странами

Украина и европейские страны готовятся подписать оборонное соглашение, которое будет содержать новые принципы сотрудничества. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сейчас уже завершена подготовка к встречам с европейскими партнерами — важные мероприятия пройдут на этой неделе. Во-первых, будет хорошее и во многом совершенно новое соглашение по нашим оборонным возможностям», — сообщил украинский лидер.

Зеленский уточнил, что данное соглашение будет реализовываться как часть системы гарантий безопасности Украины. Детали договоренностей президент пообещал раскрыть на текущей неделе.

Во вторник Владимир Зеленский вновь предложил начать мирный процесс с установления перемирия по текущей линии фронта с последующими переговорами. По его словам, нынешняя линия боевого соприкосновения может стать началом дипломатического процесса по урегулированию конфликта.

Издание Bloomberg писало, что европейские страны совместно с Украиной сформировали план урегулирования конфликта, который предусматривает поэтапное снятие санкций с России.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал завершение конфликта на Украине.