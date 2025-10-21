На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский предложил перемирие по текущей линии фронта

Зеленский предложил перемирие по линии фронта с дальнейшими переговорами
Heather Khalifa/AP

Президент Украины Владимир Зеленский вновь предложил начать мирный процесс с установления перемирия по текущей линии фронта с последующими переговорами. Соответствующее заявление он сделал в вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Украина опять-таки выразила свою готовность окончить войну. Мы провели встречу с президентом Соединенных Штатов Америки, и мы договорились, что именно так попытаемся организовать диалог – на существующей линии», – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что линия фронта может стать началом дипломатического процесса по урегулированию конфликта.

20 октября Владимир Зеленский на брифинге подтвердил, что на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме обсуждался вывод украинских войск с территории Донбасса. По словам украинского лидера, эту идею продвигал спецпредставитель США, однако Зеленский отверг такие условия, заявив, что Киев не будет уходить с территории под давлением. Зеленский также сообщил о готовности обменять украинские дроны на американские ракеты.

Ранее экс-премьер Украины заявил, что США могут устранить Зеленского.

