Европа приняла резолюцию, где назвала Лукашенко нелегитимным президентом

Европарламент: Лукашенко не является легитимным президентом
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы не является легитимным президентом. Об этом говорится в резолюции Европарламента.

«Лукашенко не является легитимным президентом. Парламент не признает Александра Лукашенко законным президентом Беларуси, а депутаты Европарламента подтверждают свою поддержку белорусских демократических сил во главе со Светланой Тихоновской», — говорится в документе.

Депутаты Европарламента требуют немедленного освобождения всех политических заключенных в Белоруссии, указывается в резолюции.

Говорится также, что Европейский парламент «решительно осуждает» якобы «репрессии» в Белоруссии и выражает солидарность с противниками «режима Лукашенко».

При этом в середине октября Лукашенко анонсировал «большую сделку» с США. Белоруссия готова заключить «большую сделку» с США, а Украина должна сохранить свой суверенитет, заявил он. Он также отметил, что поставка Киеву ракет Tomahawk может спровоцировать эскалацию до уровня ядерного конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше обнаружили тоннель под границей с Белоруссией.

