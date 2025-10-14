«Все должно быть честно»: Лукашенко анонсировал «большую сделку» с США

Белоруссия готова заключить «большую сделку» с США, а Украина должна сохранить свой суверенитет, заявил Александр Лукашенко. Он также отметил, что поставка Киеву ракет Tomahawk может спровоцировать эскалацию до уровня ядерного конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Лукашенко заявил, что Белоруссия готова пойти на заключение «большого» соглашения с США.

«Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки <...> любят они эти большие сделки <...> Мы готовы <...> На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов — наши вопросы и требования. Решаем? Давайте будем решать», — отметил белорусский президент в ходе совещания в Минске.

Он подчеркнул, что политика взаимодействия с США будет выстраиваться в соответствии с национальными интересами Белоруссии. При этом он удовлетворен предложениями Трампа, хотя и не раскрывает подробностей.

«Но должны быть учтены и наши интересы. И все должно быть честно», — резюмировал Лукашенко.

Лукашенко также добавил, что США отводят Белоруссии роль в процессе урегулирования как союзнику России.

«У нас есть конкретные возможности и потенциал», — сказал он.

Полезное соглашение

Политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с NEWS.ru отметил, что таким образом белорусский лидер пытается инициировать возобновление переговоров с Вашингтоном.

«У нас же с Белоруссией союзное государство. Лукашенко озвучивает некоторые наши желания неофициально. Но опять-таки сейчас про переговоры особо не говорят. Это какая-то попытка сбалансировать военную партию на Западе с помощью переговорного процесса», — сказал Блохин.

Сделка между Белоруссией и США имеет положительное значение как для Москвы, так и для Минска, отметил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Они (контакты США и Белоруссии. — «Газета.Ru») носили положительный характер, и есть абсолютная уверенность, что все это имеет положительное значение, в том числе и для Союзного государства», — считает Чепа.

За сохранение Украины

Также в ходе совещания Лукашенко упомянул о том, что Белоруссия выступает за то, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее, чтобы сохранить ее суверенитет.

«Украина должна существовать как суверенное независимое государство. Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, в противном случае исчезнет это независимое суверенное государство», — приводит его слова агентство БелТА.

Несколько дней назад, рассуждая на эту же тему в интервью Павлу Зарубину, Лукашенко отметил, что украинский президент Владимир Зеленский должен «сесть и договориться» о завершении конфликта.

«Счастье ему на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств. Потому надо сесть и договориться», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент подчеркнул, что проблема урегулирования заключается в самом Зеленском. «Мы получаем массу информации, что здесь дело не в США, которые очень хотят продвижения, не в России, которая готова к движению, и не в европейских лидерах», — добавил он.

«Томагавки» и ядерная война

Кроме того, Лукашенко заявил, что поставка Украине крылатых ракет Tomahawk может привести к ядерной войне.

«Никакие «Томагавки» вопрос не решат. Это эскалирует ситуацию до ядерной войны», — сказал Лукашенко.

Несколько дней назад Лукашенко предположил, что заявления Трампа о намерении передать Украине эти ракеты не стоит воспринимать буквально.

«Поэтому он, мне кажется, где-то так это наклоняет соответствующие органы власти и людей. Где-то так пожестче действует. А потом тактика такова, что он немножко отпускает и отходит», – считает президент .