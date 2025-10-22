На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госсекретарь США встретится с Нетаньяху в Израиле

Рубио встретится с Нетаньяху в Израиле 24 октября
Nathan Howard/Pool Photo/AP

Государственный секретарь США Марко Рубио прибудет в Израиль и встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом заявила официальный представитель израильского кабмина Шош Бедросян, передает РИА Новости.

«Госсекретарь Марко Рубио на этой неделе возвращается в Израиль. Он прибудет в четверг, а встреча с Биньямином Нетаньяху запланирована на пятницу», — сказала дипломат.

В ходе визита основное внимание будет уделено поддержке реализации плана США по урегулированию конфликта в секторе Газа.

13 октября президент США Дональд Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. При этом позднее он пригрозил тем, что ЦАХАЛ возобновит операцию в секторе Газа, если палестинское радикальное движение ХАМАС откажется разоружиться.

В день памяти жертв атаки 7 октября 2023 года Нетаньяху заявил о том, что Израиль не окончил борьбу и планирует ликвидировать ХАМАС. Он добавил, что победа будет определять жизнь израильтян на долгие годы.

Ранее власти США заявили о неизбежном нарушении перемирия в Газе из-за ХАМАС.

