Стало известно, когда ЕС одобрит новый пакет санкций против РФ

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) одобрят 19-й пакет санкций против РФ на саммите 23 октября. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности, в новый пакет санкций войдут торговые ограничения против компаний из Китая и Индии. Также, по данным агентства, Евросоюз собирается внести в черный список более 100 танкеров, связанных с РФ.

По итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге, прошедшей 20 октября, глава внешнеполитической службы объединения Кая Каллас заявила, что ЕС планирует принять 19-й пакет антироссийских санкций до конца недели.

Каллас отметила, что пакет будет согласован к саммиту стран сообщества в ближайший четверг 23 октября.

До этого президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос о готовности перейти ко «второму этапу» антироссийских санкций.

Ранее стало известно, что ЕС может ввести новые санкции против российской криптовалюты.