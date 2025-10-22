На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: жена Трампа может действовать в интересах Путина

CNN: работа жены Трампа по возвращению украинских детей сыграет на руку Путину
Владимир Смирнов/РИА Новости, Jessica Koscielniak/Reuters

Деятельность супруги американского президента Дональда Трампа Мелании Трамп по возвращению в семьи украинских и российских детей на фоне вооруженного конфликта на Украине может якобы «сыграть на руку» президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает CNN.

«После того, как она объявила о возвращении восьми украинских детей в свои семьи, некоторые сторонники возвращения детей, приветствовавшие это событие, также выразили обеспокоенность в беседах с CNN относительно того, как первая леди подключилась к этому процессу, и особенно ее пассивной характеристикой того, как дети оказались в России, опасаясь, что это в конечном итоге будет на руку Путину», — сообщает телеканал.

Как отмечается в материале, некоторые защитники прав детей сообщили, что высказывания первой леди игнорируют «реальное положение дел». При этом не раскрывается, что значит «реальное положение дел» по вопросу детей.

В октябре Путин передал через американского коллегу Дональда Трампа слова благодарности первой леди США за активное участие в вопросе воссоединения российских и украинских детей с их семьями.

10 октября Мелания Трамп сообщила, что получила письмо от Путина на тему защиты детей. Первая леди США подчеркнула, что между ней и российским лидером установился «открытый канал связи». По ее словам, Москва и Вашингтон только за одни сутки обеспечили воссоединение с родителями восьми детей с Украины.

Ранее Орбан отреагировал на желание Путина и Трампа встретиться в Венгрии.

Отношения России и США
