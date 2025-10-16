Орбан отреагировал на желание Путина и Трампа встретиться в Венгрии

Новость о том, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Венгрии стала отличным итогом переговоров лидеров, венгерская сторона готова принять встречу. Об этом в соцсети X заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Орбан: Запланированная встреча президентов США и России - отличная новость для миролюбивых народов мира. Мы готовы!», — написал он.

Трамп по итогам телефонного разговора с Путиным 16 октября заявил, что стороны договорились провести личную встречу в Будапеште. Он также выразил уверенность в том, что урегулирование конфликта на Ближнем Востоке благотворно скажется на переговорах по Украине.

Беседа двух политиков прошла в преддверии третьей встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Сам Зеленский подготовил список обещаний президенту США Владимиру Трампу, чтобы получить новые поставки американского оружия. Список был подготовлен украинским политиком в преддверии встречи с Трампом 17 октября. Ожидается, что Киев предложит США обменять поставки оружия и энергоресурсов на украинские беспилотные технологии.

Ранее сообщалось о давлении НАТО на стран-участниц, не желающих покупать Киеву оружие у США.