На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Орбан отреагировал на желание Путина и Трампа встретиться в Венгрии

Орбан назвал отличной новостью будущую встречу Путина и Трампа в Венгрии
true
true
true
close
Bernadett Szabo/Reuters

Новость о том, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Венгрии стала отличным итогом переговоров лидеров, венгерская сторона готова принять встречу. Об этом в соцсети X заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Орбан: Запланированная встреча президентов США и России - отличная новость для миролюбивых народов мира. Мы готовы!», — написал он.

Трамп по итогам телефонного разговора с Путиным 16 октября заявил, что стороны договорились провести личную встречу в Будапеште. Он также выразил уверенность в том, что урегулирование конфликта на Ближнем Востоке благотворно скажется на переговорах по Украине.

Беседа двух политиков прошла в преддверии третьей встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Сам Зеленский подготовил список обещаний президенту США Владимиру Трампу, чтобы получить новые поставки американского оружия. Список был подготовлен украинским политиком в преддверии встречи с Трампом 17 октября. Ожидается, что Киев предложит США обменять поставки оружия и энергоресурсов на украинские беспилотные технологии.

Ранее сообщалось о давлении НАТО на стран-участниц, не желающих покупать Киеву оружие у США.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами