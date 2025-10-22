В Свердловской области предложили новую систему выборов мэров

Губернатор Свердловской области Денис Паслер внес в региональный парламент проект, который распространяет новую систему выборов мэра не только на Екатеринбург, но и на все остальные муниципалитеты. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Новая мера предусматривает, что депутаты городов и районов будут голосовать не за претендентов, отобранных конкурсной комиссией, а за кандидатов главы региона. Аналогичные меры были приняты в Красноярском крае, Нижегородской и Вологодской областях, в республиках Коми и Марий Эл. При этом в большинстве регионов закон распространился только на столицы.

Источник издания в областном правительстве объяснил новые меры тем, что любой мэр «должен быть способен управлять муниципалитетом, а не прийти с улицы».

Глава фракции «Единая Россия» в свердловском заксобрании Елена Чечунова добавила, что Паслер «получил уверенную поддержку жителей на выборах» и знает, что необходимо изменить и улучшить для развития территорий.

26 марта текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области. На этом посту он сменил Евгения Куйвашева, который ушел в отставку по собственному желанию. Впоследствии он стал фигурантом уголовного дела о коррупции.

