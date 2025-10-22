Захарова объяснила «инфобалаган» вокруг встречи Лаврова и Рубио

Захарова: грязь в СМИ по встрече Рубио и Лаврова нужна для поддержки Зеленского

Информационная «грязь» в СМИ вокруг возможной встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио может быть направлена на поддержку украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила в эфире «Радио Sputnik».

По ее оценке, вся история с «инфобалаганом», в котором СМИ сами себя корректируют, подтверждают и опровергают, может быть связана с информационной поддержкой Владимира Зеленского.

Захарова напомнила, что украинский лидер вернулся из Вашингтона «не со щитом, а на щите» и ему нечем хвалиться.

«Для того, чтобы хоть как-то ему подкинуть какой-то соломки, для этого этой партии войны нужна информационная грязь… Для того, чтобы на внутриукраинском информационном поле ему было за что зацепиться», — сказала представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что, когда появится точная информация о встрече Лаврова и Рубио, Москва своевременно об этом оповестит.

21 октября CNN сообщил, что после состоявшегося накануне разговора Лаврова с Рубио американские чиновники пришли к выводу, что позиция России за прошедшее время почти не изменилась и по-прежнему остается в рамках ее первоначальных «максималистских требований».

По словам источника телеканала, глава Госдепа вряд ли будет рекомендовать провести встречу двух лидеров на следующей неделе, но дипломаты могут снова поговорить на этой неделе.

Ранее Reuters рассказал об угрозе срыва встречи Путина и Трампа.