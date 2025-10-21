На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе сообщили, что Лавров и Рубио продолжат контакты

WSJ: Лавров и Рубио проработают план встречи Путина и Трампа
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости/MANDEL NGAN/Reuters

Глава МИД России Сергей и Лавров и госсекретарь США Марко Рубио продолжат контакты по подготовке российско-американского саммита. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Белого дома.

«Рубио и Лавров продолжат контакты для выработки плана возможной встречи президентов Трампа и Путина... Оба дипломата примут участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в Малайзии в конце месяца», — говорится в материале.

При этом высокопоставленные представители американской администрации уточнили, что встреча между дипломатами не запланирована.

20 октября МИД РФ сообщил о разговоре Марко Рубио и Сергея Лаврова. В заявлении сказано, что стороны в конструктивном ключе обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся телефонных переговоров президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.

16 октября лидеры провели телефонный разговор. После его завершения глава Белого дома анонсировал возможность своей встречи с президентом РФ в Будапеште. Трамп выразил уверенность, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о «переносе» российско-американского саммита.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами