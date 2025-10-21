На Западе сообщили, что Лавров и Рубио продолжат контакты

Глава МИД России Сергей и Лавров и госсекретарь США Марко Рубио продолжат контакты по подготовке российско-американского саммита. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Белого дома.

«Рубио и Лавров продолжат контакты для выработки плана возможной встречи президентов Трампа и Путина... Оба дипломата примут участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в Малайзии в конце месяца», — говорится в материале.

При этом высокопоставленные представители американской администрации уточнили, что встреча между дипломатами не запланирована.

20 октября МИД РФ сообщил о разговоре Марко Рубио и Сергея Лаврова. В заявлении сказано, что стороны в конструктивном ключе обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся телефонных переговоров президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.

16 октября лидеры провели телефонный разговор. После его завершения глава Белого дома анонсировал возможность своей встречи с президентом РФ в Будапеште. Трамп выразил уверенность, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о «переносе» российско-американского саммита.