В Кремле ответили на вопрос о «переносе» саммита Путина и Трампа

Песков о саммите Путина и Трампа: нельзя отложить то, что не фиксировалось
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президенты России и США не называли точных сроков проведения встречи в венгерской столице Будапеште. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили по-прежнему ли планируется встреча Владимира Путина и Дональда Трампа и не отложена ли она с учетом того, что, как сообщают СМИ, не состоится встреча глав МИД РФ и Госдепа США, которая воспринимается как предвестник саммита лидеров двух государств.

«Нельзя отложить то, что не фиксировалось», — подчеркнул он.

По словам Пескова, изначально не были обозначены точные сроки проведения саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

Как передавал телеканал CNN, в Белом доме после телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Марко Рубио посчитали, что Россия якобы «недостаточно продвинулась» от своего «максималистского курса» по Украине. На фоне этого их встреча якобы «была отложена на неопределенный срок». При этом, по данным CNN, Рубио и Лавров могут провести еще один телефонный разговор на этой неделе.

16 октября состоялся восьмой телефонный разговор Путина и Трампа. Лидеры договорились организовать встречу, которая может пройти в венгерской столице уже в ближайшие две недели. Для подготовки визита в Венгрии был создан оргкомитет.

Ранее в Европе заявили, что Зеленский хочет сорвать встречу Путина и Трампа.

