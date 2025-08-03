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В США раскритиковали план Трамп по реконструкции Белого дома на $200 млн

The Hill: план Трампа построить в Белом доме бальный зал за $200 млн раскритиковали
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The White House

В США раскритиковали план президента Дональда Трампа по строительству грандиозного бального зала в Белом доме стоимостью $200 млн. Об этом пишет газета The Hill.

Отмечается, что некоторые критики расценивают строительство как попытку отвлечь внимание от дела финансиста Джеффри Эпштейна, в связях с которым подозревают Трампа. Эпштейна обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

В интервью NBC News Трамп заявил о планах масштабной реконструкции Белого дома стоимостью $200 млн. Одним из наиболее заметных и потенциально долговечных наследий Трампа на посту президента может стать бальный зал площадью 90 тыс. квадратных футов, который он планирует построить, заменив здание в восточном крыле, традиционно используемое в качестве офисов первой леди. Проект, запуск которого запланирован на сентябрь, обещает стать крупнейшим преобразованием комплекса Белого дома со времен Гарри Трумэна.

Ранее музей американской истории убрал упоминание об импичментах Трампу.

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