Трамп анонсировал завершение конфликта на Украине

Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине уже на подходе
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине «уже на подходе». Трансляцию с его выступления ведет YouTube-канал Белого дома.

«Ни [Джордж] Вашингтон, ни [Авраам] Линкольн не завершили 8 войн. Я завершил уже 8 войн, и 9-я завершенная война [на Украине] уже на подходе», — сказал Трамп.

До этого Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники писал, что европейские страны и Украина готовят 12-пунктный план прекращения боевых действий. Он предусматривает в том числе и снятие санкций.

В то же время украинский президент Владимир Зеленский вновь предложил начать мирный процесс с установления перемирия по текущей линии фронта с последующими переговорами. По его словам, нынешняя линия боевого соприкосновения может стать началом дипломатического процесса по урегулированию конфликта.

Ранее Reuters рассказал об угрозе срыва встречи Путина и Трампа.

