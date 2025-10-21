В Совфеде заявили, что у Зеленского «поехала крыша»

Президент Украины Владимир Зеленский ставит собственные условия для того, чтобы попасть на встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в Telegram-канале.

«Похоже, у Зеленского просто поехала крыша. Он продолжает публично выторговывать свое участие во встрече в Будапеште», — написал он.

Сенатор также назвал премьера Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца кураторами Зеленского.

В свою очередь сенатор Совбеза Владимир Джабаров заявил, что Владимир Путин не испытывает личной ненависти к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и воспринимает его как «главу киевского неонацистского режима». Парламентарий призвал не уподобляться Зеленскому и не говорить о симпатиях и антипатиях.

По словам сенатора, украинский президент пытается свести отношения с Путиным к межличностным, однако смысла говорить об этом нет.

Ранее в Совфеде ответили на призыв Зеленского к прекращению огня в небе.