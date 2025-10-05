В Совфеде ответили на призыв Зеленского к прекращению огня в небе

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости одностороннего прекращения огня в небе является голой болтовней. Об этом «Ленте.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, «болтовне» Зеленского «цена очень небольшая, и веры ей нет». Сенатор призвал сконцентрироваться на серьезных предложениях, которые проработаны и представляют системный взгляд на вещи. Об этом все время говорит президент России Владимир Путин, и «вообще об этом идет разговор», отметил Карасин.

«Это [заявление Зеленского] ровным счетом мало что значит. Люди, которые им руководят из Брюсселя, Лондона и Парижа, должны это хорошо понимать и вместо накачивания ненависти должны заняться разработкой конкретных предложений. Я убежден, если такие предложения будут серьезными, то мы будем их рассматривать», — сказал Карасин.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика оказалась под массированным комбинированным ударом ВС РФ, и призвал к одностороннему прекращению огня в небе. При этом что подразумевается под «односторонним прекращением огня» он не уточнил.

