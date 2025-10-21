На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вэнс заявил, что США не допустят создания Ираном ядерного оружия

Вэнс: США не допустят появления у Ирана ядерного оружия
Leah Millis/Reuters

Соединенные Штаты заинтересованы в нормализации отношений с Ираном и желают стране процветания, но не допустят создания этой страной ядерного оружия. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Израиль, передает РИА Новости.

«Президент США ясно обозначил нашу политику в отношении Ирана. Он хочет, чтобы Иран процветал и чтобы у нас были хорошие отношения, но они не могут обладать ядерным оружием. Мы продолжим использовать все дипломатические средства, чтобы этого не произошло», — сказал Вэнс.

13 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может стать «крайне продуктивным» партнером для многих стран.

Также американский лидер высказался о перспективе снятия санкций с Ирана. Как отметил Трамп, он был бы рад снять санкции в случае, если исламская республика вернется к переговорам с целью заключения сделки.

По мнению американского лидера, власти Ирана в скором времени придут к соглашению, поскольку они «избиты» и якобы нуждаются в помощи. Глава Белого дома отметил, что существуют и более серьезные санкции, от которых положение дел Тегерана ухудшилось бы.

Ранее в МИД Ирана рассказали, какое сообщение от Израиля передала Россия.

