В Белом доме заявили, что нынешняя ситуация в Газе превзошла ожидания

Вэнс: ситуация в Газе после сделки с Израилем складывается лучше, чем ожидалось
Mahmoud Issa/Reuters

Ситуация в секторе Газа развивается «лучше, чем ожидалось», несмотря на всю сложность палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в ходе его визита в Израиль, передает РИА Новости.

«Дела идут гораздо лучше, чем я себе представлял», — сказал он, подчеркивая особую сложность сложившейся ситуации.

19 октября стало известно, что Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС, нарушив объявленное перемирие. Руководство страны считает, что противник сделал это первым, ударив по израильским военным. Представители движения все отрицают. По их мнению, Израиль нарушил перемирие, а они лишь ответили на провокацию.

Спецпредставители президента США Дональда Трампа вскоре прибудут в Израиль, чтобы сохранить в силе соглашение о прекращении огня. По мнению эксперта по Израилю и Ближнему Востоку Александра Каргина, сделка между Израилем и ХАМАС является многоступенчатой, но уже на втором этапе она может сорваться.

Ранее Трамп заявил о готовности союзников ввести войска в Газу.

