В США заявили о приостановке законопроекта о санкциях против России

Лидер республиканцев в Сенате США Джон Тьюн заявил о временной приостановке рассмотрения законопроекта о новых санкциях против России. При этом он подчеркнул, что данный документ остается в распоряжении президента Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

«Законопроект о санкциях является инструментом в арсенале президента, который он может использовать против россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. По крайней мере, сейчас мы намерены нажать кнопку паузы», – сообщил Тьюн журналистам.

Он также отметил, что Республиканская партия стремится к сотрудничеству с Белым домом в решении этого вопроса. Таким образом, вопрос новых санкций временно отложен, но остается актуальным и может быть активирован в будущем по решению президента Трампа.

16 октября сенатор США Линдси Грэм выступил за принятие новых санкций против России из-за ситуации в Украине. По мнению Грэма, Конгрессу США следует незамедлительно принять новый пакет ограничительных мер в отношении России. Сенатор утверждает, что на необходимость продвижения данного законопроекта впервые указал президент США Дональд Трамп во время их совместного времяпрепровождения на поле для гольфа. Таким образом, инициатива введения новых санкций, по словам Грэма, получила поддержку на высшем уровне и требует дальнейшего рассмотрения в Конгрессе.

Ранее в США заявили о повышенном интересе Белого дома к санкциям против России.