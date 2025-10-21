Пентагон пошутил про «твою маму» на вопрос о галстуке Хегсета с флагом России

Представитель Пентагона Шон Парнелл пошутил про «твою маму» в ответ на вопрос о «пророссийском» галстуке главы оборонного ведомства США Пита Хегсета. Об этом пишет издание Huffpost.

«Когда HuffPost спросил помощников Хегсета, знал ли он о похвале со стороны России и носил ли он этот галстук раньше, главный представитель Пентагона Шон Парнелл ответил заранее подготовленным заявлением: «Твоя мама купила ему его — и это патриотический американский галстук, придурок», — пишет издание.

Хегсет надел галстук с «российским триколором» во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в пятницу, за что заслужил комплименты от высокопоставленного помощника российского президента Владимира Путина, отмечает Huffpost.

Сочетание белого, синего и красного цветов называется триколором и используется во флагах России, Франции, Великобритании и США, а также многих других стран мира. Российские СМИ и Telegram-каналы обратили внимание, что расположение цветов на галстуке главы Пентагона похоже на российский флаг.

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне стала третьей в 2025 году. За день до нее Трамп провел длительный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего стороны договорились о встрече в Будапеште.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт резко ответила журналисту издания HuffPost, который решил поинтересоваться, почему для предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был выбран Будапешт.

На вопрос о том, кто предложил венгерскую столицу как площадку для переговоров, Левитт ответила: «Твоя мама», — писало издание HuffPost.

Ранее в МИД РФ не исключили провокации со стороны Зеленского перед саммитом в Венгрии.