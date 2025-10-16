На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США рассказали о новых санкциях против России

Punchbowl News: республиканцы в сенате США заговорили о новых санкциях против РФ
Максим Блинов/РИА Новости

Американский сенатор Линдси Грэм высказал мнение о необходимости принятия Конгрессом США нового пакета санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Об этом пишет телеканал ABC News.

По словам законодателя, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые заявил о необходимости продвижения этого законопроекта во время их совместной игры в гольф.

«Вчера, когда мы играли в гольф с президентом, он впервые сказал мне, что пришло время продвигаться вперед с этим законопроектом», — поведал законодатель.

В начале апреля двухпартийная группа сенаторов представила указанный законопроект. Главными инициаторами документа выступили сенаторы Грэм и демократ Ричард Блюменталь, представляющий штат Коннектикут. Их инициатива предполагает введение вторичных санкций, направленных против торговых партнеров России, включая возможность установления пошлин в размере 500% на импорт в США из стран, закупающих у России нефть, газ, уран и другие товары.

Ранее Медведев призвал США снять все санкции с России.

Санкции против России
