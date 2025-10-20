На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дании поддержали предложение Трампа о прекращении огня на Украине по линии фронта

true
true
true
close
Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен поддержал предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня на Украине по линии соприкосновения. Его слова передает РИА Новости.

«Мы поддерживаем Украину и поддерживаем предложение американского президента о прекращении огня на линии соприкосновения», — сказал он журналистам по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.

До этого Трамп заявил, что Россия и Украина должны остановиться на текущей линии фронта, а мирный договор будет заключен уже позже. Эту позицию украинский президент Владимир Зеленский затем поддержал в комментариях журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга сообщил, что предложение лидера США обсуждалось в ходе российско-американских контактов. По его словам, Россия каждый раз давала один и тот же ответ, и позиция российской стороны не меняется.

Ранее глава МИД Франции сделал резкое заявление по поводу визита Путина в Будапешт.

