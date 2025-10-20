На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле высказались о возможном участии Зеленского в переговорах в Будапеште

Песков: никаких деталей возможной встречи Путина и Трампа в Будапеште пока нет
Участие президента Украины Владимира Зеленского в возможных переговорах лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште под вопросом, никакой детализации обсуждаемой встречи пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Пока нет никакой детализации той встречи, о которой говорили президенты [России и США]», — ответил он на вопрос журналиста о потенциальном приглашении украинского политика в качестве первого шага к компромиссу.

По итогам встречи с Трампом в Белом доме, украинский лидер заявил поднимал вопрос участия Украины в переговорах между американским лидером и президентом России в Будапеште. Зеленский добавил, что Трамп будет обсуждать данную возможность с Путиным.

Президент Украины подчеркнул, что для достижения продолжительного мира необходимо участие обеих сторон. При этом, незадолго до этого Зеленский заявлял, что с Россией «нужно разговаривать только с позиции силы».

Ранее Зеленский раскритиковал выбор Венгрии в качестве места встречи Путина и Трампа.

