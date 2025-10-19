Зеленский поднимал в разговоре с Трампом вопрос его участия во встрече в Будапеште

Зеленский заявил, что пытался договориться об участии во встрече в Будапеште

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне поднимал вопрос участия Украины в переговорах между американским лидером и президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Об этом сообщает NBC News.

Зеленский добавил, что Трамп будет обсуждать данную возможность с Путиным.

«По моему мнению, если мы действительно хотим продолжительного мира, то нужно (участие) обеих сторон», — заявил Зеленский.

До этого Зеленский заявил, что с Россией «нужно разговаривать только с позиции силы».

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером состоялась 17 октября и стала третьей с начала 2025 года. Накануне переговоров хозяин Белого дома провел длительный телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого главы государств договорились о встрече в Будапеште. На этом фоне на Украине начали опасаться, что переговоры Трампа и Путина могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Киеву.

Ранее в Госдуме раскрыли, в каком случае Зеленский будет готов уступить территории.