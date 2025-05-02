Посол Украины возмутился российским концертом ко дню Победы в Австрии

Посол Украины в Австрии Василий Химинец возмутился прошедшим в Вене концертом «Песни Победы», посвященному победе СССР в Великой Отечественной войне, который прошел у монумента воину-освободителю. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Дипломат поинтересовался, кто позволил провести концерт, который он назвал «недостойным и позорным».

«Можно много говорить о демократии и ценностях, но в то же время, разрешая такие мероприятия, которые являются военной пропагандой, <…> ослаблять демократию и международное право», – написал Химинец.

Концерт «Песни Победы» состоялся 30 апреля у монумента советскому воину-освободителю в Вене. Песни времен Великой Отечественной войны исполняли «Хор Турецкого» и группа Sporano. В репертуаре были «Катюша», «Майский вальс», «Журавли», «Bella Ciao», «Смуглянка», «Соловей», «Калинка» и «День Победы».

По данным посольства России в Австрии, концерт был «тепло встречен» как среди коллег из стран СНГ и соотечественников, так и неравнодушных граждан республики.

Ранее экс-послу Украины в Германии Мельнику порекомендовали обратиться к врачу.