Путин отметил независимую внешнюю политику Словакии

Россия ценит независимую внешнюю политику Словакии, которую проводит премьер-министр Роберт Фицо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем правительства Словакии Робертом Фицо, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

«Мы очень ценим ту независимую внешнюю политику, которую проводите вы, ваша команда, ваше правительство. Она дает результат положительный. Прежде всего я имею в виду экономические показатели», — сказал глава российского государства.

Владимир Путин в Китае встретился с Робертом Фицо.

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. А 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Позднее стало известно, что в Пекине Российская Федерация и КНР подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве, которые охватывают энергетику, аэрокосмическую отрасль, искусственный интеллект.

Ранее в США увидели послание на встрече Путина и Си Цзиньпина в Китае.