На Западе раскрыли влияние разговора Путина и Трампа на украинский конфликт

Politico: Трамп изменил позицию по конфликту на Украине после общения с Путиным

Президент США Дональд Трамп после телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным изменил позицию по вопросу конфликта на Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Похоже, одним телефонным звонком Путин снова изменил мнение президента Трампа по Украине», — говорится в статье.

По данным издания, после разговора с президентом России американский лидер сместил акценты с обсуждения возможных поставок Украине крылатых ракет Tomahawk он перешел к идее того, что украинская сторона должна пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.

Позже агентство Reuters писало, что Трамп опроверг информацию о том, что обсуждал с украинской стороной возможные территориальные уступки в пользу России. После встречи с Зеленским в западных СМИ появились сообщения, что американская сторона настаивала на уступке Донбасса.

17 октября в Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского. Американский лидер заявил, что вряд ли передаст Украине ракеты Tomahawk, однако это обсуждаемый вопрос. При этом он отметил, что может добиться урегулирования конфликта, и в этом его Зеленский поддержал. Подробнее о том, как проходили переговоры, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД рассказали о глубокой работе по подготовке встречи Путина и Трампа.