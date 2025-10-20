Захарова указала на «активные подрывные действия» ЕС по срыву встречи Путина и Трампа

Евросоюз начал «активные подрывные действия» по срыву предстоящей встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

«Европейский союз и агрессивное западноевропейское сообщество перешли к активным, как они любят, подрывным действиям. Опять начались какие-то заявления, опять начались какие-то чуть ли не угрозы и так далее», — заявила Захарова.

По ее словам, Москва видит, что западноевропейское сообщество, подпитываемое установками американских ультралибералов, хочет сорвать любые мирные устремления. Действия направлены на эскалацию конфликта, как это было в 2022 году со срывом мирных переговоров, указала дипломат.

«Насколько они вообще отдают себе отчет, чем занимаются, сказать сложно, учитывая, какое количество непрофессионалов находится у руля этих всех западноевропейских стран, которые не являются профессионалами ни по образованию, ни по опыту, ни по призванию», — сказала Захарова.

16 октября российский и американский лидеры провели телефонный разговор, после завершения которого Трамп анонсировал возможность своей встречи с Путиным в Будапеште. Хозяин Белого дома выразил уверенность, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Ранее в МИД рассказали о глубокой работе по подготовке встречи Путина и Трампа.