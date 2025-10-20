На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова указала на «активные подрывные действия» ЕС по срыву встречи Путина и Трампа

Захарова: ЕС ведет активные подрывные действия по срыву встречи Путина и Трампа
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Евросоюз начал «активные подрывные действия» по срыву предстоящей встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

«Европейский союз и агрессивное западноевропейское сообщество перешли к активным, как они любят, подрывным действиям. Опять начались какие-то заявления, опять начались какие-то чуть ли не угрозы и так далее», — заявила Захарова.

По ее словам, Москва видит, что западноевропейское сообщество, подпитываемое установками американских ультралибералов, хочет сорвать любые мирные устремления. Действия направлены на эскалацию конфликта, как это было в 2022 году со срывом мирных переговоров, указала дипломат.

«Насколько они вообще отдают себе отчет, чем занимаются, сказать сложно, учитывая, какое количество непрофессионалов находится у руля этих всех западноевропейских стран, которые не являются профессионалами ни по образованию, ни по опыту, ни по призванию», — сказала Захарова.

16 октября российский и американский лидеры провели телефонный разговор, после завершения которого Трамп анонсировал возможность своей встречи с Путиным в Будапеште. Хозяин Белого дома выразил уверенность, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Ранее в МИД рассказали о глубокой работе по подготовке встречи Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами