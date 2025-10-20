Трамп предложил заморозить конфликт на Украине и отложить окончательные договоренности

Президент США Дональд Трамп повторил свое предложение России и Украине остановить боевые действия на существующей линии фронта с возможностью заключения договоренностей в будущем. Его слова передает РИА Новости.

Американский лидер подтвердил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным вопрос Донбасса, и повторил свою позицию о необходимости остановки конфликта на существующих позициях.

«78% территории уже взяты Россией, они могут договориться о чем-то позднее», — сказал Трамп.

18 октября портал Axios писал, что Трамп предлагает России и Украине заморозить линию фронта в нынешнем положении в качестве возможного варианта решения конфликта. В материале сказано, что во время встречи с Владимиром Зеленским Трамп проинформировал украинского лидера о телефонном разговоре с Путиным в четверг. Он подчеркнул, что нынешнее предложение США о дипломатическом решении заключается в том, чтобы война закончилась с сохранением линии фронта на месте — предложение, которое Украине трудно принять.

Ранее сообщалось, что Трамп на встрече отшвырнул принесенные Зеленским карты линии фронта.