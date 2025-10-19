Министр обороны Израиля пригрозил ХАМАС за нарушения перемирия в Газе

Кац: ХАМАС заплатит высокую цену за нарушения перемирия в Газе

Израильский министр обороны Исраэль Кац пригрозил жестким ответом палестинскому движению ХАМАС за возможные нарушения режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel.

«ХАМАС заплатит высокую цену за любую стрельбу и нарушение режима прекращения огня, и если сообщение не будет понято, интенсивность ответов возрастет», — заявил Кац.

Он добавил, что поручил израильским военным «действовать решительно против террористических целей ХАМАС в секторе Газа».

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по району в городе Рафах в секторе Газа, в котором его военные были атакованы боевиками.

В свою очередь представители «Бригады Иззэддина аль-Кассама» военного крыла движения ХАМАС заявили, что они не имеют отношения к столкновениям, произошедшим в городе Рафах на юге сектора Газа.

19 октября сообщалось, что боевики атаковали израильские силы в городе Рафах на юге сектора Газа, в ответ на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по этому району.

Ранее власти США заявили о неизбежном нарушении перемирия в Газе из-за ХАМАС.