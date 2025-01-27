В США заявили, что Колумбия согласилась принимать депортационные рейсы

Колумбия согласилась принимать рейсы с мигрантами, депортируемыми из США. Об этом сообщили в Белом доме, передает РИА Новости.

«Правительство Колумбии согласилось со всеми условиями президента Трампа, включая неограниченный прием всех нелегальных иммигрантов из Колумбии, возвращенных из Соединенных Штатов, в том числе на американских военных самолетах, без ограничений или задержек», — сказано в сообщении.

В Белом доме заявили, что на основании этого соглашения американские тарифы и санкции против Колумбии не вступят в силу, если только Богота не нарушит этот договор. При этом там отметили, что визовые санкции в отношении латиноамериканской страны останутся в силе до тех пор, пока первый самолет с высланными из США нелегалами не совершит посадку.

20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию Соединенных Штатов, а также депортировать миллионы мигрантов. Его администрация уже разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда.

26 января президент Колумбии Густаво Петро запретил доступ в Колумбию американским самолетам с мигрантами. Он призвал Вашингтон «установить протокол» по достойному обращению с депортируемыми гражданами, а не обходиться с ними, как с преступниками. Позднее стало известно, что Колумбия развернула два военных самолета США, направлявшихся в латиноамериканскую страну с примерно 160 депортируемыми мигрантами на борту. На этом фоне Петро обратился к 15,6 тыс. американцев, проживающих в стране нелегально, и призвал их урегулировать свой миграционный статус. После этого Трамп заявил, что действия колумбийских властей угрожают национальной и общественной безопасности США, и ввел санкции и пошлины в 25% на все товары из республики.

Ранее в США заявили, что из-за противостояния с Колумбией Трамп может нарушить данное американцам обещание.