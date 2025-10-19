Журналист высмеял реакцию Зеленского на вопрос о тоннеле из России в США

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х высмеял реакцию украинского лидера Владимира Зеленского на вопрос о том, что он думает по поводу строительства тоннеля, соединяющего Россию и США.

Так, на встрече Дональда Трампа и Зеленского в Белом доме один из журналистов спросил американского лидера о его мнении по проекту тоннеля. Трамп назвал идею интересной и поинтересовался у Зеленского, что он думает по этому поводу. Зеленский ответил, что идея ему не нравится.

«Зеленскому не нравится идея тоннеля из России на Аляску. Также Зеленский не любит мир, выборы, аудиты, политическую оппозицию или свободу вероисповедания. Но это не делает их плохими идеями», — написал Боуз.

18 октября глава РФПИ и российский переговорщик с США Кирилл Дмитриев опубликовал нарисованный от руки план строительства тоннеля между Чукоткой и Аляской. Это изображение прислал в СССР американец Даг Сандстрем в 70-х годах.

Рисунок он сопроводил припиской: «Мост мира во всем мире Кеннеди–Хрущева можно и нужно построить между Аляской и Россией. Немедленно». Теперь об этом проекте говорят как о «тоннеле Путина–Трампа». О том, что это за идея, насколько она реализуема и целесообразна, «Газета.Ru» спросила экспертов.

