Политолог предположил, что повлияло на решение США по ракетам Tomahawk

Россия донесла до США потенциальные риски передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk, это сыграло важную роль в решении Вашингтона. Такое мнение высказал генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев в беседе с РИА Новости.

«Я думаю, что здесь сыграла роль твердость российской позиции, все потенциальные риски были предельно ясно донесены до американцев. Искусство донесения позиции - это тоже большое [дело]. Этим искусством наша дипломатия владеет в совершенстве», — считает он.

По его словам, американцы сами понимают риски, поэтому вопрос о Tomahawk был своего рода элементом политического торга с Москвой.

Тимофеев считает, что пока США взяли паузу в этом вопросе, но это не значит, что в будущем они не могут вернуться к этой теме. При этом есть другие, более совершенные системы вооружений, которые могут быть поставлены Украине, добавил он.

До этого газета Financial Times сообщила, что украинский президент Владимир Зеленский намерен продолжить диалог с президентом США Дональдом Трампом относительно передачи Tomahawk.

Ранее СМИ рассказали об отказе Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk.