На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог предположил, что повлияло на решение США по ракетам Tomahawk

Тимофеев: в решении США по ракетам Tomahawk сыграла роль твердость позиции РФ
true
true
true
close
Dmitrii Shirinkin/Shutterstock/FOTODOM

Россия донесла до США потенциальные риски передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk, это сыграло важную роль в решении Вашингтона. Такое мнение высказал генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев в беседе с РИА Новости.

«Я думаю, что здесь сыграла роль твердость российской позиции, все потенциальные риски были предельно ясно донесены до американцев. Искусство донесения позиции - это тоже большое [дело]. Этим искусством наша дипломатия владеет в совершенстве», — считает он.

По его словам, американцы сами понимают риски, поэтому вопрос о Tomahawk был своего рода элементом политического торга с Москвой.

Тимофеев считает, что пока США взяли паузу в этом вопросе, но это не значит, что в будущем они не могут вернуться к этой теме. При этом есть другие, более совершенные системы вооружений, которые могут быть поставлены Украине, добавил он.

До этого газета Financial Times сообщила, что украинский президент Владимир Зеленский намерен продолжить диалог с президентом США Дональдом Трампом относительно передачи Tomahawk.

Ранее СМИ рассказали об отказе Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами