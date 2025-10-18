На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции рассказали, как Трамп высмеял Зеленского в Белом доме

Филиппо: Трамп высмеял Зеленского вопросом о тоннеле между РФ и США
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп высмеял украинского коллегу Владимира Зеленского, когда спросил его мнение об идее строительства тоннеля между Россией и Аляской под Беринговым проливом. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х.

На встрече Трампа и Зеленского в Белом доме один из журналистов спросил американского лидера о его мнении по проекту тоннеля. Трамп назвал идею интересной и поинтересовался у Зеленского, что он думает по этому поводу. Зеленский ответил, что идея ему не нравится.

«Трамп внезапно поворачивается к Зеленскому и спрашивает его, что тот думает о проекте тоннеля между США и Россией… Трамп поднимает на смех поборников войны и Зеленского», — написал Филиппо.

До этого на ситуацию в Белом доме обратил внимание и депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, Трамп «потроллил» украинского лидера вопросом о тоннеле.

18 октября глава РФПИ и российский переговорщик с США Кирилл Дмитриев опубликовал нарисованный от руки план строительства тоннеля между Чукоткой и Аляской. Это изображение прислал в СССР американец Даг Сандстрем в 70-х годах. Рисунок он сопроводил припиской: «Мост мира во всем мире Кеннеди–Хрущева можно и нужно построить между Аляской и Россией. Немедленно». Теперь об этом проекте говорят как о «тоннеле Путина–Трампа». О том, что это за идея, насколько она реализуема и целесообразна, «Газета.Ru» спросила экспертов.

Ранее жители Аляски выразили свое мнение по поводу проекта тоннеля между Чукоткой и штатом.

