Афганистан и Пакистан договорились немедленно прекратить огонь

Афганистан и Пакистан на переговорах в Катаре договорились о прекращении огня

Афганистан и Пакистан договорились прекратить огонь на переговорах в столице Катара Дохе. Об этом МИД арабской страны сообщил в соцсети X.

В посте уточняется, что стороны остановят боевые действия немедленно. Они также договорились создать механизмы для установления мира и укрепления стабильности между своими странами.

С 9 октября Афганистан и Пакистан на протяжении шести дней бомбили друг друга, захватывали блокпосты и объявляли о своих «победах», пока не договорились о 48-часовом перемирии и разрешении конфликта с помощью диалога. Обострение конфликта произошло на фоне взаимных обвинений в укрывательстве террористов.

13 октября происходящее между двумя странами прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он отметил, что «хорошо умеет устанавливать мир» и слышал о столкновениях между Пакистаном и Афганистаном, но сейчас занят урегулированием другого конфликта.

Ранее Трамп заявил, что остановил восемь войн за восемь месяцев.