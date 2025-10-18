L'Antidiplomatico: Зеленский попал в безнадежную ситуацию после визита в США

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся домой без ощутимых результатов после переговоров с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщает итальянское издание L'Antidiplomatico.

«Зеленский оказался в ситуации полной безнадеги: никаких ракет Tomahawk, другие системы вооружения тоже не дали, и вглубь России бить не разрешили», — отмечается в статье.

Попытка украинского лидера обменять беспилотники на американские ракеты также провалилась.

В итоге единственное, что Зеленский получил от Трампа — это похлопывание по плечу, комплимент костюму и выражение сочувствия, пишет автор.

По данным портала Axios, встреча в Вашингтоне была «непростой» для президента Украины, который ожидал, что она завершится передачей дальнобойных ракет и ракет ПВО в обмен на украинские дроны.

Как отмечается в материале Financial Times, Трамп назвал встречу с Зеленским «сердечной», однако наотрез отказался передавать ракеты Киеву. Президент США надеется положить конец конфликту без Tomahwk, пишет FT.

По мнению гендиректора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, Россия донесла до США потенциальные риски передачи Украине этих ракет Tomahawk, что оказало влияние на решение Вашингтона.

Ранее Трамп призвал обе стороны конфликта на Украине объявить себя победителями.