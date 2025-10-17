Трамп назвал интересной идею создания туннеля между Россией и Аляской

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой назвал интересной идею туннеля между РФ и Аляской. Трансляцию встречи двух лидеров ведет канал LiveNOW from FOX в YouTube.

«Это позволит нам добраться до большого количества минеральных ресурсов, и у нас была бы доля — хорошая доля собственности — благодаря тому, что мы сделали это возможным», — подчеркнул Трамп.

На слова Трампа Зеленский возразил, что ему идея о создании туннеля не нравится.

«Я не думаю, что она вам нравится», – ответил с усмешкой президент США.

17 октября спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х выдвинул идею соединить континенты тоннелем, который построит совместно Россия с Америкой. Он также предложил назвать этот тоннель именами российского и американского лидеров.

По словам Дмитриева, РФПИ уже инвестировал и построил железнодорожный мост между Россией и Китаем. Теперь пришло время «сделать больше и впервые в истории человечества соединить Евразию и Северную Америку». Спецпредставитель российского президента уточнил, что по его расчетам подобное инфраструктурное сооружение обойдется в $65 млрд. Однако, если применить в строительстве современные технологии, стоимость объекта может упасть до $8 млрд.

Ранее Трамп призвал Путина и Зеленского «немного поладить».