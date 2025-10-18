В России раскрыли, как Трамп «затроллил» Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп «потроллил» украинского лидера Владимира Зеленского, спросив его, что он думает о строительстве тоннеля между Россией и США под Беринговым проливом. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Понятно, что Зеленский <...> высказал свое недовольство этим, что ему это очень не нравится. Кто бы у него спрашивал. Просто Трамп его троллит», — сказал он, отметив, что на самом деле мнение Зеленского о тоннеле никого не интересует.

Глава РФПИ и российский переговорщик с США Кирилл Дмитриев опубликовал нарисованный от руки план строительства тоннеля между Чукоткой и Аляской. Это изображение прислал в СССР американец Даг Сандстрем после убийства Джона Кеннеди. Рисунок он сопроводил припиской: «Мост мира во всем мире Кеннеди–Хрущева можно и нужно построить между Аляской и Россией. Немедленно». Теперь об этом проекте говорят как о «тоннеле Путина–Трампа». О том, что это за идея, насколько она реализуема и целесообразна, «Газета.Ru» спросила экспертов.

