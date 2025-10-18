На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Опасные времена»: в Венгрии предупредили о подготовке срыва саммита Путина и Трампа

Аналитик Кошкович: Евросоюз ищет способ сорвать саммит мира в Будапеште
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Страны Евросоюза могут помешать президентам США и РФ Дональду Трампу и Владимиру Путину встретиться в Будапеште. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Они пытаются найти способы сорвать саммит мира в Будапеште. Наступают опасные времена», — написал эксперт.

17 октября посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил «Газете.Ru», что Зеленскому «дадут отмашку» в Брюсселе или Лондоне на использование провокаций в отношении России, если Трампа не удастся «перетянуть» на свою сторону в ходе встречи в Белом доме. Дипломат считает, что украинский лидер будет использовать любые средства, чтобы сорвать мирные инициативы. По данным Мирошника, один из пиков «террористической активности» Вооруженных сил Украины пришелся на саммит России и США в Анкоридже на Аляске.

Саммит России и США в Будапеште станет политическим кошмаром для Евросоюза, утверждает El País. В Брюсселе назвали предстоящую встречу Путина с Трампом «пренебрежением Европой». По мнению ЕС, компанию им должен составить финский лидер Александр Стубб. Принимающая сторона считает, что саммит позволит добиться мира на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стал известен маршрут Путина на саммит с Трампом в Венгрии.

