Протестующие против политики Трампа прошли маршем по Вашингтону

В центре Вашингтона собрались сотни людей, требующих отставки президента США Дональда Трампа в его день рождения. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, демонстранты, сопровождаемые полицией, прошли по главным улицам города к Белому дому. Они несли транспаранты и плакаты. Организаторы при этом не смогли назвать точное количество участников.

Толпа протестующих выкрикивает оскорбления в адрес президента США и требует его немедленной отставки. Полиция не предпринимает активных действий. К 15:00 по местному времени (22:00 мск) манифестанты достигли Белого дома со стороны сквера Лафайет. Они остановились у заграждений, установленных городскими властями, и продолжили митинг в нескольких десятках метров от резиденции главы государства.

Акция No Kings («Нет Королям») — масштабное мероприятие, связанное с обвинениями оппозиции в авторитарных наклонностях Трампа. Сам президент США не соглашается с такими сравнениями, утверждая, что ему приходится проходить «круги ада» для реализации своей политики.

Протесты против политики Трампа начались в разных штатах США после беспорядков в Лос-Анджелесе 6 июня. Конфликт вспыхнул из-за рейда иммиграционной службы (ICE) в центре города, где проходила массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими начались на фоне сообщений о возможном сокращении федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом заявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.

Ранее Путин поздравил Трампа с днем рождения.