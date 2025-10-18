Вэнс отреагировал на сообщения о «пророссийском» галстуке шефа Пентагона

Вэнс увидел в цветах галстука Хегсета американский флаг, а не российский

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал в соцсети Х на сообщения о том, что глава Пентагона Пит Хегсет надел на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским галстук в цветах российского триколора.

«Или, может быть, он носил цвета Америки», — написал Вэнс, реагируя на публикацию пользователя о бело-сине-красном галстуке Хегсета.

Указанные цвета считаются в США национальными, поскольку они присутствуют на американском флаге.

17 октября телеканал Fox News обратил внимание, что расположение цветов на галстуке главы Пентагона похоже на российский флаг. На встрече в Белом доме Хегсет сидел напротив украинского лидера.

Встреча президента США Дональда Трампа с Зеленским в Вашингтоне была «непростой», а в некоторые моменты «довольно эмоциональной», выяснил Axios. По информации CNN, разговор двух президентов был «напряженным, откровенным и порой неловким». После переговоров Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за забором – вне территории Белого дома. Украинский лидер «еле держал себя в руках», но поделился некоторыми итогами беседы, которая длилась около 2,5 часа. В частности, он согласился с предложением Трампа прекратить боевые действия на текущей линии соприкосновения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде заявили о недовольстве в офисе Зеленского встречей с Трампом.