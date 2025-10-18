На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вэнс отреагировал на сообщения о «пророссийском» галстуке шефа Пентагона

Вэнс увидел в цветах галстука Хегсета американский флаг, а не российский
true
true
true
close
Daniel Cole/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал в соцсети Х на сообщения о том, что глава Пентагона Пит Хегсет надел на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским галстук в цветах российского триколора.

«Или, может быть, он носил цвета Америки», — написал Вэнс, реагируя на публикацию пользователя о бело-сине-красном галстуке Хегсета.

Указанные цвета считаются в США национальными, поскольку они присутствуют на американском флаге.

17 октября телеканал Fox News обратил внимание, что расположение цветов на галстуке главы Пентагона похоже на российский флаг. На встрече в Белом доме Хегсет сидел напротив украинского лидера.

Встреча президента США Дональда Трампа с Зеленским в Вашингтоне была «непростой», а в некоторые моменты «довольно эмоциональной», выяснил Axios. По информации CNN, разговор двух президентов был «напряженным, откровенным и порой неловким». После переговоров Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за забором – вне территории Белого дома. Украинский лидер «еле держал себя в руках», но поделился некоторыми итогами беседы, которая длилась около 2,5 часа. В частности, он согласился с предложением Трампа прекратить боевые действия на текущей линии соприкосновения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде заявили о недовольстве в офисе Зеленского встречей с Трампом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами