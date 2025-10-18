В Крыму умер бывший глава парламента Леонид Грач

Бывший глава крымского парламента Леонид Грач умер в Крыму на 78-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Государственного Совета республики.

Президиум Госсовета выразил глубокие соболезнования родным и близким политика.

По данным источника РИА Новости, прощание с Грачом состоится 21 октября в Симферополе.

Грач занимал пост председателя верховного совета Автономной Республики Крым с 1998 по 2002 год. После этого в течение 10 лет избирался в Верховную раду Украины.

