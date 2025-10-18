На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму умер бывший глава парламента Леонид Грач

Ушел из жизни экс-глава крымского парламента Леонид Грач
Борис Приходько/РИА Новости

Бывший глава крымского парламента Леонид Грач умер в Крыму на 78-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Государственного Совета республики.

Президиум Госсовета выразил глубокие соболезнования родным и близким политика.

По данным источника РИА Новости, прощание с Грачом состоится 21 октября в Симферополе.

Грач занимал пост председателя верховного совета Автономной Республики Крым с 1998 по 2002 год. После этого в течение 10 лет избирался в Верховную раду Украины.

18 октября философ Рустем Вахитов сообщил, что на 87-м году жизни умер советский и российский ученый и публицист Сергей Кара-Мурза, широко известный работами о манипуляции общественным сознанием и трансформациях российского общества.

16 октября на 98-м году жизни скончался генерал-полковник Николай Кизюн — ветеран, которого Владимир Путин лично приветствовал на параде Победы. Ранее Кизюн стал жертвой аферы с недвижимостью, когда родственники недавно умершего сына и их нотариус обманом заставили ветерана подписать отказ от наследства. Он лишился права на квартиру и другое наследство сына, что, по словам его дочери, серьезно подорвало его здоровье. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Турции умер актер сериала «Великолепный век».

