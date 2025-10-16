Родственники пытались оставить без квартиры: умер ветеран Кизюн, жавший руку Путину на параде

На 98-м году жизни скончался генерал-полковник Николай Кизюн — ветеран, которого Владимир Путин лично приветствовал на Параде Победы. Ранее Кизюн стал жертвой аферы с недвижимостью, когда родственники недавно умершего сына и их нотариус обманом заставили ветерана подписать отказ от наследства. Он лишился права на квартиру и другое наследство сына, что, по словам его дочери, серьезно подорвало его здоровье.

Генерал-полковник Николай Кизюн — ветеран, жавший руку Владимиру Путину и ставший жертвой квартирной аферы — скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Клуба военачальников России Николая Дерябина.

«С прискорбием сообщаю, что ушел из жизни наш ветеран Николай Фадеевич, большой ученый, военачальник, автор многочисленных научных, военных и философских публикаций. Один из тех, с кем здоровался наш Верховный главнокомандующий на Параде Победы несколько лет назад», — приводит его слова агентство.

Ветеран скончался в Городской клинической больнице Юдина в Москве.

Афера с наследством

В августе газета «Московский комсомолец» сообщила, что Николай Кизюн стал жертвой мошенничества с недвижимостью. В феврале скончался его сын, генерал-полковник Сергей Кизюн, некогда занимавший должность главного военного коменданта Чечни. После этого к ветерану пришли невестка, внук и нотариус Александр Федорченко. Они убедили Николая Кизюна, что ему нужно подписать документы, чтобы якобы исполнить последнюю волю его сына.

На камерах видеонаблюдения в квартире ветерана было зафиксировано, как присутствующие торопят Кизюна с подписанием, при этом документ не был зачитан. Несмотря на возражения ветерана, в итоге его склонили к подписанию документа, настаивая, что это — последняя воля его умершего сына.

«МК» сообщает, что подписанный Николаем Кизюном документ был отказом от наследства сына, в которое входили и квартира, где он проживал, и земельный участок, и загородный дом, и несколько квартир в Москве. Ветеран после этого подал в Никулинский районный суд Москвы иск с требованием признать отказ от имущества недействительным, и вернуть уже реализованное наследство сына и незаконно выведенные с его счетов деньги.

По информации «МК», в ситуацию вмешался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Подрыв здоровья

Дочь ветерана рассказала RT, что обман с наследством сына сильно повлиял на Николая Кизюна.

«Папа очень переживал. Сначала не верил в произошедшее. Потом спрашивал: «Неужели родные люди могут так обманывать?» — приводит ее слова RT.

Она также рассказала, что он настаивал на судебном разбирательстве.

«Ждал извинения. Сначала спрашивал: «Звонили?» Мне звонить запрещал. Последней каплей стал иск, поданный к папе. Он еще не вступил в наследство, а к нему подали иск за неуплату долгов брата», — говорит дочь Кизюна.

История с наследством очень затронула его, добавила она.

Генерал-полковник Кизюн родился в 1928 году в Сибири. Во время Великой Отечественной войны учился и работал на элеваторе, а после школы поступил в Харьковское танковое училище. Проходил службу в Германии, Белоруссии и Прикарпатье, занимал руководящие должности в политуправлениях дивизий, армий и военных округов. Служил также в Сибири, на Дальнем Востоке и в Афганистане. В 1992 году завершил 47-летнюю военную карьеру, уйдя в отставку в звании генерал-полковника, после чего посвятил себя общественной деятельности.

Кизюн награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степени, а также орденами и медалями Афганистана и Монголии. Неоднократно принимал участие в Парадах Победы.

В 2021 году был одним из ветеранов, которых лично приветствовал на Параде победы президент РФ Владимир Путин.